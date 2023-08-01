«Относятся как к собакам». Колумбийские наемники пожаловались на избиения и унижения на Украине

Колумбийский наемник пожаловался на унижения со стороны украинских военных. Фото: REUTERS

Иностранные наемники жалуются на унижения и избиения, которым они подвергаются на Украине. Речь идет, в частности, о военных советниках из Колумбии, которые обучают украинских солдат. Наемники выложили в сеть видео, в которых высказали свои претензии, пишет РИА Новости.

Сообщается, что пользователь edwincarvajal355 опубликовал в TikTok видео конфликта группы испаноговорящих людей с, как утверждает автор ролика, сотрудниками ГУР украинского Минобороны. Комментируя видео с использованием нецензурной лексики, автор ролика утверждает, что украинцы избили наемников. Позже видео было удалено из TikTok, уточняет агентство.

На другом распространенном в сети видео колумбийский наемник-инструктор жалуется, что украинский военный «относится как к животным» к нему и его коллегам.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Киев при так называемом «контрнаступлении» лишился 20 824 солдат и наемников. Также наши воины уничтожили за это время более 2227 единиц различного вооружения, в том числе из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши, добавил министр.

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