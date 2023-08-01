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НовостиПолитика1 августа 2023 2:16

«Относятся как к собакам». Колумбийские наемники пожаловались на избиения и унижения на Украине

Военные советники из Колумбии, помогающие ВСУ, пожаловались на плохое отношение
Мария ПАВЛОВА
Колумбийский наемник пожаловался на унижения со стороны украинских военных.

Колумбийский наемник пожаловался на унижения со стороны украинских военных.

Фото: REUTERS

Иностранные наемники жалуются на унижения и избиения, которым они подвергаются на Украине. Речь идет, в частности, о военных советниках из Колумбии, которые обучают украинских солдат. Наемники выложили в сеть видео, в которых высказали свои претензии, пишет РИА Новости.

Сообщается, что пользователь edwincarvajal355 опубликовал в TikTok видео конфликта группы испаноговорящих людей с, как утверждает автор ролика, сотрудниками ГУР украинского Минобороны. Комментируя видео с использованием нецензурной лексики, автор ролика утверждает, что украинцы избили наемников. Позже видео было удалено из TikTok, уточняет агентство.

На другом распространенном в сети видео колумбийский наемник-инструктор жалуется, что украинский военный «относится как к животным» к нему и его коллегам.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Киев при так называемом «контрнаступлении» лишился 20 824 солдат и наемников. Также наши воины уничтожили за это время более 2227 единиц различного вооружения, в том числе из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши, добавил министр.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 августа 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.