Герасимов напомнил командованию войск о необходимости превентивных ударов по ВСУ Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов посетил передовой пункт управления на Запорожском направлении и обратил внимание командования на необходимость превентивных ударов по ВСУ. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

— Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации в ходе работы обратил внимание на своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы, — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Герасимов также заслушал доклад командующего группировкой войск генерал-полковника Александра Романчука по текущей обстановке. Начальнику Генштаба рассказали о характере действий украинских подразделений и о выполнении боевых задач Вооруженными силами РФ на Ореховском тактическом направлении.

Ранее стало известно, что российский войска уничтожили три диверсионные группы ВСУ в Запорожской области. Помимо этого удалось уничтожить несколько единиц военной техники противника.