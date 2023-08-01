В Индии рассказали о подвиге российского танка в зоне спецоперации Фото: REUTERS

Индийское издание Hindustan Times опубликовало видеосюжет, который был посвящен «яростному» бою одиночного танка российских войск с колонной Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожье, отметив, что в результате ожесточенного боя «украинские танки и бронетехнику разнесло вдребезги».

В аннотации к видеоролику сказано, что после немецких танков Leopard 2, а также американских бронемашин Bradley российские военные также захватили первую шведскую боевую машину пехоты (БМП).

«Российскому танку удалось уничтожить как минимум два украинских танка и пять машин MRAP M1224 MaxxPro американского производства», - говорится в аннотации к видеоролику.

В размещенном видео показана атака украинских войск. Российские военные отслеживают передвижение шведской БМП, а позже поражают ее из противотанкового гранатомета.

Отмечается, что в соцсетях появились фото российских солдат, позирующих перед захваченной шведской CV90. На видео также видно отверстие в броне БМП.

Напомним, в течение последних суток Вооруженные силы (ВС) России уничтожили танк Leopard и боевую машину пехоты Bradley в районе Работино. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что использовались барражирующие боеприпасы «Ланцет».