Российские военные использовали барражирующие боеприпасы "Ланцет" для уничтожения танка Leopard и боевой машины пехоты Bradley . Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Российские военные уничтожили танк Leopard и боевую машину пехоты Bradley в течение последних суток в районе Работино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова.

Сообщается, что использовались барражирующие боеприпасы «Ланцет».

Также армейская авиация уничтожила несколько БМП и бронетранспортер, были поражены пункты временной дислокации ВСУ, скопления техники и живой силы.

«Огнем артиллерии уничтожена буксируемая гаубица «Мста-Б» в районе Веселого, гаубица М777 в районе Павловки Запорожской области, склад боеприпасов в Новоандреевке. Ударными БПЛА уничтожены буксируемая гаубица FH70 в Ольговском и САУ Paladin в Новодаровке», - рассказал Чехов.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Джонсон рассказал, как Россия уничтожает артустановки ВСУ «натовского калибра».

Тем временем российские военные уничтожили украинские танки и БМП на Запорожском направлении.

Также сообщалось, что экс-агент ЦРУ Рикардс рассказал об уничтожении американского «чудо-оружия» на Украине.

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