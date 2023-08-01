В Раде раскрыли планы на случай смерти Зеленского Фото: REUTERS

При невозможности выполнения президентом Украины Владимиром Зеленским своих обязанностей, а также при его смерти, власть перейдет к Верховной Раде. Об этом рассказал украинский депутат Николай Княжицкий.

«Формально, согласно конституции, линия преемственности ясна. Когда президент не может выполнять свои обязанности, его обязанности берет на себя председатель Верховной Рады Украины», - заявил парламентарий в беседе с Politico, отметив, что подобным образом на Украине смогут избежать вакуума власти.

Уточняется, что по результатам социальных опросов председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук не пользуется поддержкой, а его рейтинг доверия составляет примерно 40%, что меньше, чем у действующего президента.

Напомним, накануне Олег Соскин, бывший советник Леонида Кучмы, указал на введенное в стране военное положение, которое не позволяет проводить всеобщие выборы. Он отметил, что Зеленского ожидает гражданская война, если он продолжит незаконно удерживать власть в своих руках.