Экс-советник Кучмы Соскин: Украину ждет гражданская война из-за действий Зеленского Фото: REUTERS

Президента Украины Владимира Зеленского ожидает гражданская война, если он продолжит незаконно удерживать власть в своих руках. Такое заявление сделал Олег Соскин, бывший советник Леонида Кучмы.

«Если они будут двигаться в том же направлении, то они двигаются к гражданской войне», - заявил политолог.

Соскин заявил, что Зеленский продолжает неконституционно удерживать власть в стране, поскольку введенное на Украине военное положение не позволяет проводить всеобщие выборы. Кроме того, как он отметил, это было сделано вместе с призывом украинцев в ряды украинской армии. Все это, по его словам. может привести к разрушительной гражданской войне.

«Если не будет отменено военное положение и проведены выборы, то эта власть будет считаться нелегитимной. А раз нелегитимная, то она вне закона, и любой украинец в рамках пятой статьи конституции может уничтожать мятежников», - заявил он.

Напомним, в минувший четверг, 27 июля, Верховная рада продлила всеобщую мобилизацию на Украине на 90 суток, до 15 ноября этого года. Продлено было и действие военного положения. Как писал сайт KP.RU, проект этого закона внес Зеленский.