Российские войска уничтожили ЗРК IRIS-T в Херсонской области Фото: REUTERS

Российские войска за минувшие сутки уничтожили две лодки и десять военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) недалеко от островов Просеретский и Даманский, расположенных на реке Днепр в Херсонской области. Кроме того, отметили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) IRIS-T производства ФРГ. Об этом во вторник, 1 августа, сообщил представитель экстренных служб региона.

«В результате огневого поражения … в островной зоне уничтожены: одна лодка и пять боевиков ВСУ в районе острова Просеретский, одна лодка и пять боевиков ВСУ в районе острова Даманский, ЗРК IRIS-T в районе населенного пункта Мирное», - заявил представитель экстренных служб.

Напомним, во вторник, 1 августа, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, Вооруженные силы (ВС) России захватили большое число оружия Североатлантического альянс в ходе боевых действий на территории ЛНР.

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