Марочко: российские войска захватили большое количество оружия НАТО Фото: REUTERS

Вооруженные силы (ВС) России захватили большое количество оружия НАТО в ходе боевых действий на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На позициях украинских боевиков найдено большое количество оружия и боеприпасов к натовскому оружию», - приводит РИА Новости заявление подполковника, который отметил, что все добытое в качестве трофеев изучается и документируется, а позже отправляется на склады, где определяют его дальнейшую судьбу.

Напомним, в минувшие воскресенье, 30 июля, глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявил, что с начала текущего года Киев получил от западных стран более 25 млрд долларов.

Как писал сайт KP.RU, позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Киев неэффективно и бесцельно расходует многомиллиардную помощь Североатлантического альянса, чем вызывает вопросы у налогоплательщиков в странах Запада.