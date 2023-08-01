В офисе Зеленского заявили, что атак беспилотников будет больше Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк после новой атаки беспилотников на Москву заявил, что «неустановленных дронов» будет больше, фактически признавая ответственность Киева за совершенную атаку.

«Больше неустановленных дронов», - написал советник главы офиса украинского президента в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, днем ранее, 31 июля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии какого-либо успеха у киевского режима, отметив, что в связи с этим Киев находится весьма трудной ситуации. По его словам, на фоне отчаяния Киев прибег к тактике террористических актов, что представитель Кремля назвал недопустимым.

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