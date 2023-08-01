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НовостиПроисшествия1 августа 2023 8:10

Гладков: ВСУ выпустили порядка 80 снарядов по Белгородской области за сутки

Также украинские войска сбросили несколько взрывных устройств с беспилотников
Роман ПОЛОСИКОВ
Гладков: ВСУ выпустили порядка 80 снарядов по Белгородской области за сутки

Гладков: ВСУ выпустили порядка 80 снарядов по Белгородской области за сутки

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины выпустили около 80 снарядов по Белгородской области и несколько взрывных устройств сбросили с беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

— В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 12 артиллерийских снарядов. В селе Журавлёвка с БПЛА сброшено 3 гранаты. Также противник один раз атаковал село с помощью дрона-камикадзе, — говорится в сообщении.

Глава региона подчеркнул, что ни в одном из этих населенных пунктов нет жертв и разрушения в результате обстрела со стороны ВСУ. При этом всего в Белгородской области в двух селах повреждены восемь домов, один автомобиль и линия электропередач.

Ранее Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ обстреляли поселок Новопетровка, в результате чего загорелся один гараж. Помимо этого, в результате пострадал фасад одного из частных домов.

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