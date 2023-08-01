ФСБ: россиянин получил 12 лет колонии за госизмену в пользу украинских спецслужб Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский гражданин за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ) получил 12 лет в колонии строгого режима. Его судили по статье о государственной изменен. Об этом во вторник, 1 августа, заявили в Центре общественных связей ФСБ.

«Вступил в законную силу приговор Краснодарского краевого суда в отношении гражданина Российской Федерации Катрычко Артура Геннадьевича, 1988 года рождения, приговоренного к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», - сказано в заявлении ведомства.

По данным ФСБ, задержанный установил контакт с представителями СБУ, после чего за вознаграждение выполнял их поручения. Как сообщается, россиянин передавал украинским спецслужбам данные, «ставшие ему известными в рамках осуществления служебной деятельности».

Напомним, 31 июля российские спецслужбы заявили о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Донецкой Народной Республики (ДНР) за шпионаж в пользу Украины. Сообщалось, что задержанный собирал данные о военных и сотрудниках правоохранительных органов.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Польша планирует возродить свою империю на костях Украины (подробнее)