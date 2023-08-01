МИД Франции: эвакуация граждан республики из Нигера начнется 1 августа 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Франции во вторник, 1 августа, приступают к эвакуации граждан страны из Нигера. Об этом сообщило министерство иностранных дел республики.

«Франция готовит эвакуацию своих граждан и граждан ЕС, которые желают покинуть страну. Эта эвакуация начнется сегодня», - сказано в сообщении МИД Франции.

Уточняется, что такие меры приняты в связи с ситуацией в Ниамее, агрессией против посольства страны, а также с учетом закрытия воздушного пространства, которое лишает граждан Франции возможности покинуть Нигер собственными силами.

Напомним, что устроившие госпереворот военные заявили о свержении президента Нигера 27 июля 2023 года. Также они объявили о закрытии всех границ и введении комендантского часа в стране.

По данным главы французского МИД Катрин Колонны, в Нигере, где произошел госпереворот, находятся 500-600 французов. Ранее издание Agence France Presse, ссылаясь на посольство Франции в африканской стране, сообщало, что эвакуация французских граждан из Нигера начнется в ближайшее время.