Названа причина стремления США увеличить поставки боеприпасов Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон пытается увеличить поставки «критически важных» боеприпасов для Киева, чтобы поддержать наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет газета Financial Times.

«Усилия направлены на поставки снарядов 155-миллиметрового калибра, используемых в гаубицах, которые Украина размещает вдоль линии фронта», - сказано в статье со ссылкой на чиновников.

Как передает издание, на данный момент речь идет как о поставках боеприпасов от международных партнеров, так и о намерениях США увеличить собственное производство в ближайшие два года.

Чиновники сообщили изданию, что администрация президента США уже несколько месяцев знала о проблемах с поставками из-за высокой скорости использования боеприпасов украинскими войсками. В связи с этим Вашингтон активизировал усилия по доставке снарядов Киеву.

Напомним, накануне американский политолог Джон Миршаймер заявил, что Запад подталкивает украинскую армию к ведению «самоубийственного» наступления, поскольку боится проиграть на Украине.