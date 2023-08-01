Полиция задержала мать маньяка из Челябинска за помощь в похищении Фото: Мария ЛЕНЦ

Правоохранительные органы задержали мать мужчины, который похитил и насиловал девушку в Челябинске. Ее обвиняют в пособничестве похищения и помощи удержания ее в доме. Об этом рассказали в пресс-службе СК России по региону.

— Мужчина и его мать задержаны. Мать обвиняемого в указанное время участвовала в удержании потерпевшей в доме, — говорится в сообщении.

Напомним, что в Челябинском поселке Смолино 51-летний мужчина 14 лет удерживал девушку в плену в частном доме и все эти годы насиловал ее, угрожая расправой. Пленнице удалось сбежать только когда пьяный маньяк забыл закрыть дверь на замок.

Местные жители рассказывают, что мужчина почти не выходил из дома, поэтому его не видели, а мать могла все знать и защищать своего сына. При этом знакомые женщины вспоминают, что она часто рассказывала, что ее сын с девушкой живут дома и у них все хорошо, однако девушку никто и никогда не видел.