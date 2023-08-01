Начальник Генштаба Герасимов посетил командный пункт в зоне спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начальник Генштаба Фооруженных Сил (ВС) России генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал один из передовых командных пунктов на Запорожском направлении. Об этом во вторник, 1 августа, заявило Министерство обороны РФ.

В ходе своего визита в командный пункт Герасимов заслушал доклад генерал-полковника Александра Романчука, который рассказал о текущей обстановке, а также действиях украинской армии и выполнении российскими военными боевых задач на Ореховском тактическом направлении.

«Начальник Генерального штаба … в ходе работы обратил внимание на своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

Напомним, днем ранее, 31 июля, российские военные уничтожили три диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.