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НовостиПроисшествия1 августа 2023 10:14

ВСУ пытались атаковать гражданские транспортные суда РФ

Минобороны: ВСУ пытались атаковать гражданские транспортные суда РФ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Фото: Пресс-служба Черноморского флота/ТАСС

Фото: Пресс-служба Черноморского флота/ТАСС

Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на вторник, 1 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались при помощи трех полупогружных безэкипажных катеров атаковать российские гражданские транспортные суда, которые направлялись к проливу Босфор.

«Ночью киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

В сообщении министерства уточняется, что катера обнаружили и уничтожили военные корабли, которые сопровождали морской транспорт.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии какого-либо успеха у киевского режима, указав на то, что в связи с этим Киев находится весьма трудной ситуации. Как он отметил, на фоне отчаяния Украина прибег к тактике террористических актов.