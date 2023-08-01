ВС России уничтожили склад боеприпасов морской пехоты ВСУ в ДНР

Российские войска уничтожают вражеские склады в ДНР. Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке от 1 августа 2023 года сообщило об уничтожении склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Так, за минувшие сутки российские военные ликвидировали склад с боеприпасами, принадлежавший 38-й бригаде морской пехоты украинской армии в районе Раздольного в ДНР.

Кроме того, в районе населенного пункта Новгородское в ДНР ВС России уничтожили два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 24-й бригады ВСУ.

Напомним, в июле Минобороны сообщило об уничтожении топливного склада для авиации ВСУ, который располагался в районе населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области.

Ранее KP.RU рассказал о последствиях ракетного удара ВСУ по частному дому в Донецке, в результате которого выжил только котенок, а его 80-летняя хозяйка погибла.