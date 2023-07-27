Российские войска уничтожили склады авиационного топлива ВСУ в Хмельницкой области

ВС России уничтожили склады с авиатопливом ВСУ Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке от 27 июля 2023 года сообщило о ликвидации складов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с авиатопливом.

Склады с топливом были уничтожены в районе населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области, сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, за минувшие сутки Вооруженные силы (ВС) РФ поразили склад топлива 47-й механизированной бригады ВСУ, который располагался в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области.

Накануне Минобороны сообщило о нанесении ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по аэродромам, пунктам управления и дисклокации бойцов ВСУ.

Ранее KP.RU рассказал, как российские военные за одну атаку уничтожили 22 танка и 10 бронемашин Украины на Ореховском направлении.