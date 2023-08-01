Российская система ПВО за сутки перехватила 16 ракет HIMARS и 21 беспилотник ВСУ

Российская система ПВО за сутки перехватила ракеты HIMARS
Фото: Минобороны РФ
Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке от 1 августа 2023 года сообщило о результатах работы российской системы противовоздушной обороны (ПВО) в зоне проведения специальной военной операции.
Так, в течение суток российская система ПВО перехватила 16 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.
Кроме того, в небе над ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях были сбиты 21 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
Минобороны уточнило, что всего с начала СВО российскими силами было уничтожено 5402 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее KP.RU рассказал о том, что ракетные войска ВС России уничтожили цех ВСУ по сборке беспилотных летательных аппаратов, который располагался в поселке Великий Бурлук Харьковской области.