Ополченцы Донбасса и добровольцы СВО получат статус ветеранов боевых действий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Удостоверения ветеранов боевых действий получат все ополченцы Донбасса, сражавшиеся с украинскими неонацистами с 2014 года, а также добровольцы, отправившиеся в зону проведения спецоперации. Соответствующее право утверждено Кабинетом министров РФ.

«Добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца», - заявили в кабмине.

Документ смогут получить участники воинских формирований Донецкой и Луганской Народных Республик, а также все те, кто заключили контракт или иное соглашение с организациями, содействующими проведения специальной военной операции. Удостоверение будет необходимо для получения различных льгот и выплат от государства, в том числе семьями ветеранов.

Ранее KP.RU сообщил, что спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал поддержку участников спецоперации главным приоритетом в работе российских депутатов.