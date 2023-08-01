Шойгу представил к госнаградам экипаж танка, остановившего колонну техники ВСУ Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу представил членов экипажа танка, в одиночку остановившего колонну бронетехники ВСУ, к государственным наградам. Об этом рассказали в пресс-службе оборонного ведомства.

— Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу экипаж российского танка за проявленное мужество и героизм в ходе отражения в июне 2023 года атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении представлен к государственным наградам, — рассказали в Минобороны.

Ранее KP.RU расскаызвал, как российский танк в одиночку смог остановить восемь единиц натовской бронетехники Вооруженных сил Украины. Отличная позиция российского танка не позволила украинским войскам даже вступить в бой, а противник потерял не только восемь единиц техники, но и около 50 бойцов.