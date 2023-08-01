Психолог рассказала, можно ли умереть от депрессии

От депрессии нельзя умереть, но можно серьезно заболеть Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Депрессия может привести к плохому самочувствию и способна провоцировать тяжелые заболевания. Об этом рассказала NEWS.ru психолог Марина Гладышева.

«От депрессии как таковой умереть невозможно, депрессия - это набор достаточно тяжелых состояний. Но состояния сами по себе к летальному исходу не ведут», - сообщила Гладышева, отметив при этом, что в случае затянувшейся депрессии человека могут посещать суицидальные мысли.

Гладышева считает, что депрессия, в первую очередь, влияет на качество жизни — люди перестают интересоваться окружающим миром, находятся в угнетенном состоянии. Последнее, в тяжелых случаях, может привести к развитию новых болезней.

«Депрессия может запускать цикл внутренних процессов, провоцирующих ухудшение состояния или намеренное влияние на организм различных веществ», - пояснила психолог.

По ее словам, при депрессии «запускаются механизмы психосоматики», что и приводит к ухудшению самочувствия.

Ранее NEWS.ru также сообщало, что регулярное употребление свежего зеленого горошка поможет организму защититься от простудных заболеваний, укрепить иммунитет и даже избавиться от депрессии.