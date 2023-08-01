Лукашенко опроверг заявления о выдвижении ЧВК «Вагнера» к границе с Польшей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на сообщения Варшавы о том, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» якобы выдвинулись к польской границе.

«Недавно, взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек. Никаких отрядов ЧВК "Вагнер" в 100 человек сюда не перемещались. А если перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам», - заявил белорусский лидер, уточнив, что бригады, о которых идет речь находятся в Бресте и Гродно.

Лукашенко отметил, что прибывшие в Белоруссию бойцы «Вагнера» были дислоцированы во временном лагере, расположенном «в центре Беларуси».

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что Министерство обороны Польши перебрасывает свои войска к границе с Белоруссией. Причиной в Варшаве назвали планы проведения совместных учений ЧВК «Вагнер» и белорусских военных.