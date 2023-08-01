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НовостиВ мире1 августа 2023 11:55

Суд во Львове оштрафовал мужчину за прослушивание песен Лепса в центре города

Украинец слишком громко слушал песни российского исполнителя, постановили в суде
Дарья ЧИПУРНАЯ
Во Львове мужчину оштрафовали за прослушивание песни Лепса

Во Львове мужчину оштрафовали за прослушивание песни Лепса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Галицкий районный суд Львова оштрафовал молодого человека за прослушивание песен российского эстрадного певца Григория Лепса в центре города. Об этом сообщает украинское издание Zaxid.net.

Молодого человека признали виновным по статье "мелкое хулиганство" за то, что тот в компании друзей прослушивал песни Лепса в машине на очень большой громкости. Ему был назначен штраф в размере 51 гривны (что равняется порядка 1,3 долларам).

Напомним, в мае местный журналист заснял разговор с водителем и пассажирами машины Range Rover, которые громко слушали песни российского исполнителя. Стороны начали конфликтовать, в результате чего, по словам журналиста, один из сидящих внутри авто пытался выбить у него из рук телефон и ударить по лицу.

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