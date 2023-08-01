Захар Прилепин получил должность замкомандира полка Росгвардии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Писатель Захар Прилепин, создавший с полковником Сергеем Завдовеевым батальон Росгвардии «Оплот», получил должность заместителя командира полка, созданного на базе батальона. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Я получил должность заместителя командира полка, и по излечении вернусь в строй. Поставленные перед нами руководством Росгвардии и Президентом РФ задачи будут выполнены», - написал Прилепин.

Также он подчеркнул, что батальон «Оплот» расширяется до полка, и будет снабжён тяжёлыми видами вооружения.

Напомним, 6 мая 2023 года автомобиль Прилепина был взорван в Нижегородской области. Писатель был тяжело ранен, а его близкий товарищ и соратник Александр Шубин погиб. Прилепин находится в больнице, ему предстоит ещё долгий курс реабилитации.

Ранее KP.RU сообщил, что Совет Федерации РФ одобрил передачу Росгвардии тяжёлой боевой техники на вооружение.