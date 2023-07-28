Совфед РФ одобрил закон о праве Росгвардии иметь на вооружении тяжелую технику Фото: Ксения Высотина

Сенаторы Совета Федерации России в пятницу, 28 июля, одобрили закон, который дает право Росгвардии иметь на вооружении тяжелую технику.

Согласно документу, в Федеральный закон «О войсках национальной гвардии» будут внесены поправки, меняющие термин «оружие» на термин «вооружение», а термин «боевая техника» - на термин «военная техника».

В случае вступления закона в силу Росгвардия сможет применять боевую технику для освобождения заложников, защиты мирных жителей, должностных лиц и военнослужащих, обеспечения безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях. Кроме того, тяжелая военная техника может использоваться для остановки транспортных средств, пресечения деятельности незаконных вооруженных формирований и движения дронов.

Сайт KP.RU писал о том, что авторами инициативы стали парламентарии Андрей Картаполов, Василий Пискарев и Александр Хинштейн. Таким образом они надеются расширить список технических средств, которыми может оснащаться Росгвардия.