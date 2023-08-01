Владимир Путин вручит госнаграды в Кремле 2 августа 2023 года
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Российский президент Владимир Путин 2 августа 2023 года будет присутствовать на церемонии вручения государственных наград. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Мероприятие состоится в Кремле, в Екатерининском зале. Высшими наградами отмечены участникам СВО, работники культуры и медицинской сферы.
"Государственными наградами отмечена деятельность военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции, а также выдающихся граждан России в области образования и науки, медицины и здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, промышленности", - говорится в сообщении.
Ранее глава государства Владимир Путин назвал гордостью страны семьи, которые получили государственную награду "Родительская слава". Такую награду присваивают тем родителям, которые воспитывают или уже вырастили и воспитали более шести детей.