МИД Украины вызвал посла Польши после слов министра Пшидача о неблагодарности Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий был вызван в украинское Министерство иностранных дел, после слов министра канцелярии президента Республики Польша Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за оказанную Варшавой поддержку. Об этом сообщили на официальном сайте МИД Украины.

«Во время встречи было отмечено, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польши не соответствуют действительности и являются неприемлемыми», - заявил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко.

Николенко добавил, что считает польско-украинскую дружбу крепкой, и что никакие политические высказывания, якобы, не помешают Киеву и Варшаве строить «общее европейское будущее».

Напомним, что 31 июля 2023 года Пшидач заявил в эфире польского телевидения, что Украине пора начать ценить то, что Польша делает для неё.

Ранее KP.RU сообщил, что Варшава и Киев давно громко заявляют о намерении стереть государственные границы между друг-другом.