Герб СССР на монументе «Родина-мать» в Киеве демонтирован Фото: Shutterstock

Герб Советского Союза на монументе «Родина-мать» в Киеве был демонтирован. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

Напомним, работы по демонтажу начали в субботу, 30 июля, а вместо советского герба собираются установить украинский трезубец. Работы планируют закончить к 24 августа этого года – ко дню независимости Украины, в сам монумент переименуют в «Украину-мать».

«Демонтаж советского герба с монумента Родины-матери завершен. После двух перерывов во время демонтажа из-за воздушной тревоги работники наконец-то смогли снять советский герб с монумента и приступить к дальнейшим работам», - передает издание.

Как писал сайт KP.RU, сообщалось, что убрать герб ССР в рамках так называемой «декоммунизации» предложили еще в 2020 году. Отмечалось также, что сделать это технически сложно, поскольку высота монумента «Родина-мать» превышает 100 метров.