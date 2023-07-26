В Киеве начались работы по замене герба СССР на монументе «Родине-мать»

В Киеве начались работы по замене герба СССР на монументе «Родина-мать» Фото: Shutterstock

В Киеве в среду, 26 июля, начали работы по замене герба Советского Союза на монументе «Родина-мать» на украинский «Тризуб». Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time, а в сети распространяют соответствующие видео.

Напомним, в четверг, 13 июля, появилась информация о том, что Госинспекция архитектуры и градостроительства Украины дала свое разрешение на замену советского герба украинским трезубецем на монументе «Родина-мать», который расположен в Киеве.

Отмечалось, что убрать герб Советского Союза в рамках так называемой «декоммунизации» предложили еще в 2020 году, однако также сообщали, что сделать это технически сложно, поскольку высота монумента «Родина-мать» превышает 100 метров.

В Госдуме, комментируя такие планы заявили, что Украина пытается перечеркнуть общую с Россией историю. Как заявила депутат Госдумы Елена Драпеко украинские власти не смогут уничтожить все воспоминания о прошлом.