Люди прыгали из окон, чтобы спастись: в Алма-Ате загорелся многоэтажный дом

Люди прыгают из горящей многоэтажки в Алма-Ате Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В многоэтажном жилом доме в микрорайоне Аккент казахстанского города Алма-Ата произошел пожар. Об этом сообщает Департамент по чрезвычайным ситуациям.

Очевидцы засняли на видео, как жильцы дома выпрыгивали из окон, чтобы спастись от пламени. Собравшиеся на улице прохожие растянули простыни и матрасы, чтобы ловить жильцов горящей многоэтажки. Мать бросила своего ребенка, его удалось поймать. Затем спаслась и она.

В ДЧС Алматы сообщают, что открытое возгорание обнаружено на пятом этаже 16-этажного здания. По словам очевидцев, горят электрические кабели в лифтовой шахте.

Спасатели проводят эвакуацию с верхних этажей жилого дома.

Ранее KP.RU сообщил о ликвидации крупного пожара в жилом доме в Омске. Спасатели эвакуировали 60 жителей дома.