Десятки человек госпитализированы после пожара в многоэтажке в Алма-Ате

В Казахстане после пожара в многоэтажке госпитализировали 31 человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Десятки человек пострадали от пожара в жилом многоэтажном доме в микрорайоне Аккент казахстанского города Алма-Ата. В пресс-службе городского управления здравоохранения сообщили, что в больницу доставлены 31 человек.

Среди госпитализированных значатся 16 детей. Жертв при крупном пожаре удалось избежать. Всего из дома эвакуировали более 300 человек.

Напомним, 1 августа в сети появились видеозаписи очевидцев, которые засняли, как жильцы прыгают из окон горящей многоэтажки, чтобы спастись. Собравшиеся на улице прохожие спасали их, растянув простыни.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы сообщил, что на пятом этаже было обнаружено открытое возгорание. Со слов очевидцев, загорелись электрические кабели в шахте лифта между пятым и шестым этажом. В ДЧС уточнили, что изначально загорелась квартира, а уже после пламя перенеслось на кабели.