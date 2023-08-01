Россиянам рассказали о полезных свойствах арбузов и дынь Фото: Андрей АБРАМОВ

На прилавках магазинов уже начали появляться недорогие дыни и арбузы, а в них содержится множество витаминов, которые благотворно влияют на желудочно-кишечный тракт. Об этом рассказал психотерапевт Марсель Сультеев в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

— А когда у человека с желудком все хорошо, у него повышается настроение. Когда организм человека насыщен витаминами, ему хочется радоваться, стремиться к чему-то, достигать целей, люди более продуктивны, — подчеркнул специалист.

Помимо этого он отметил, что арбузы и дыни вызывают у людей чувство радости и на подсознательном уровне. Даже их запах вызывает улыбку, поскольку в отличие от других продуктов, они появляются только летом и многие ждут начала сезона. Повышение уровня дофаминов и эндорфинов может положительно влиять на сон, который от этого становится крепче и дольше.

Ранее KP.RU рассказывал, как выбрать хороший и вкусный арбуз. Эксперты советуют обращать внимание на форму ягоды и пятно ярко-кремового или оранжевого цвета в месте, на котором он лежал.