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НовостиОбщество1 августа 2023 19:46

В Москве 40 человек эвакуировали из-за пожара на заводе счетно-аналитических машин

Причина ЧП пока неизвестна
Юлия ВАСИЛЬЕВА
В Москве 40 человек эвакуировали из-за пожара на заводе счетно-аналитических машин

В Москве 40 человек эвакуировали из-за пожара на заводе счетно-аналитических машин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве из-за возгорания на заводе счетно-аналитических машин потребовалась эвакуация. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Как стало известно, эвакуировать пришлось 40 человек.

"В Москве на заводе счетно-аналитических машин на Нижней Красносельской улице произошел пожар, эвакуировано 40 человек", - заявил собеседник агенства из экстренных служб.

Также по его информации, огонь вспыхнул на шестом этаже здания. На данный момент на месте ЧП работают расчеты пожарных. Причина возгорания уточняется.

Между тем, из-за пожара в жилом доме в Алма-Ате пострадали десятки человек. В пресс-службе городского управления здравоохранения сообщили, что в больницу доставлен 31 человек. Также 1 августа в сети появились видеозаписи очевидцев, которые засняли, как жильцы прыгают из окон горящей многоэтажки, чтобы спастись.