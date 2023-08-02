Fitch: долгосрочный рейтинг дефолта США в иностранной валюте понижен с AAA до AA+

Глава Минфина США Йеллен не согласилась с понижением долгосрочного рейтинга дефолта. Фото: REUTERS

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте понижен с AAA до AA+. Об этом заявило рейтинговое агентство Fitch.

Агентство перечислило факторы, повлиявшие на принятие решения о понижении рейтинга. Это ожидающееся ухудшение фискальной ситуации в ближайшие три года, продолжающееся увеличение и без того высокой долговой нагрузки, сохранение угрозы рецессии, рост ставки ФРС и противоречия по поводу лимита госдолга. Решения по последнему вопросу принимались в последнюю минуту, что говорит об «ухудшении управляемости», отметили в агентстве.

Ранее кредитный рейтинг США не падал ниже уровня ААА.

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила о несогласии с таким решением. Заявление министра опубликовано на сайте ведомства и доступно здесь.

«Я решительно не согласна с решением Fitch Ratings. Изменение, о котором сегодня объявлено Fitch Ratings, является произвольным, оно опирается на устаревшие данные», - сказала Йеллен, назвав американскую экономику «крупнейшей и самой динамичной в мире».

Ранее Йеллен предрекла конституционный кризис в США из-за действий Байдена.

Тем временем автор шоу «Деньги не спят» Василий Олейник объяснил, почему дефолт США и еврозоны неизбежен и предрек, что при дефолте Америки исчезнут 90 процентов банков в мире.