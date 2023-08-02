Минобразования Камчатки проверяет информацию об истязании ребенка в летнем лагере Фото: Павел МАРТИНЧИК

Министерство образования Камчатки начало проверку после появления в сети видео с истязанием ребенка. Автор видео утверждала, что инцидент произошел в детском летнем лагере «Металлист». На видео связанного мальчика хватают за волосы и бьют головой о его собственные колени. Подробности здесь на KP.RU.

«В учреждение выехал начальник отдела воспитания, дополнительного образования и детского отдыха ведомства Сергей Пивняк», - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось, как житель Воронежской области пробрался в детский лагерь в Анапе и надругался над малолетними девочками.

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Тем временем глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке после избиения ребенка в магазине косметики под Новосибирском.