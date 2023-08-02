В Совфеде предложили штраф за быструю езду на электросамокате Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За превышение скорости на велосипеде, электросамокате, а также других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) могут назначить штраф до 5 тысяч рублей. Такое предложение намерен внести в Государственную думу сенатор Артем Шейкин.

Как передает РИА Новости, подготовленный сенатором проект закона будет внесен осенью этого года.

«С 1 марта 2023 года вступили в силу изменения в ПДД, которые устанавливают требования к пользователям средств индивидуальной мобильности (СИМ), однако их соблюдение зачастую игнорируется», - отметил парламентарий.

На данный момент максимальная разрешенная скорость движения на электросамокатах составляет 25 км/ч. Шейкин предлагает установить штраф в размере 800 рублей за превышение скорости не более 10 км/ч, а если нарушение зафиксировала камера - штраф в размере 500 рублей.

Превышение скорости не более 15 км/ч сенатор предлагает штрафовать в размере 3 тысяч рублей, при фиксации камерой – 2,5 тысячи рублей. За превышение скорости на более чем 20 км/ч предлагается штраф в размере 5 тысяч рублей, при фиксации камерой – 4500 рублей.

Напомним, в Госдуме заявили о подготовке законопроекта об использовании самокатов, включая введение для них номерных знаков.