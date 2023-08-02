ФСБ задержала россиянина, который планировал выехать в Турцию для вступления в ВСУ Фото: Shutterstock

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Тамбовской области, который планировал выехать через Турцию на Украину для вступления в ряды ВСУ. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

— Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Тамбовской области, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что мужчина самостоятельно инициировал электронную переписку с представителями украинского националистического формирования, которые и набирают добровольцев из России для участия в боевых действиях.

Помимо этого, задержанный с апреля 2023 года изучал необходимую литературу по тактической медицине, военной технике и вооружению, а после этого и хотел выехать в Турцию, чтобы оттуда попасть на Украину. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело за приготовление к госизмене, а следственные действия продолжаются.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала жителя Орловской области, который намеревался вступить в ВСУ. Он держал связь с украинским террористическим подразделением и разделял их взгляды, а также лично подтвердил, что хочет переехать на Украину для участия в боевых действиях.