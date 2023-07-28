ФСБ задержала жителя Орловской области, который пытался вступить в ВСУ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Орловской области, который пытался вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 28 июля, проинформировало ведомство.

В заявлении ФСБ сказано, что мужчина поддерживал связь с представителями украинского военизированного объединения, которое признано террористическим.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что, являясь сторонником проукраинских взглядов, он выразил и подтвердил намерения переехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ в составе указанного подразделения», - отметили в ведомстве.

По данным ФСБ, для того, чтобы осуществить задуманное, житель Орловской области подал заявления в службу безопасности и погранслужбу Украины, а также в миграционную службу и МИД страны, где ему рассказали, как выехать из России.

Однако добраться до Украины мужчине не удалось, он был задержан российскими силовиками. В отношении него завели дело о приготовлении к участию в деятельности террористической организации.

Напомним, это не первый подобный случай. Ранее сотрудники ФСБ России задержали в Брянской области гражданина при попытке покинуть страну. По информации ведомства, мужчина планировал вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Против задержанного завели дело о госизмене.

Сайт KP.RU также писал о том, что ФСБ задержала по подозрению в госизмене жителя Кабардино-Балкарии, который намеревался выехать на Украину для того, чтобы вступить в одно из вооруженных формирований украинской армии.