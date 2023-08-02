Зеленский заявил о существенных повреждениях на юге Украины после ночных взрывов Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после взрывов, произошедших в ночь на среду, 2 августа, были отмечены «существенные» разрушения на юге страны.

«К сожалению, есть повреждения. Самые существенные - на юге страны», - написал украинский президент в своем Telegram-канале.

Напомним, в ночь на среду, 2 августа, несколько взрывов были зафиксированы в Киеве, а также Киевской и Одесской областях. Власти украинской столицы заявили, что речь идет о срабатывании систем противовоздушной обороны (ПВО).

Как писал сайт KP.RU, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пострадавших и разрушений в результате взрывов в украинской столице зафиксировано не было. Тем временем глава городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что несколько осколков упали на детскую площадку, а в одном из районов загорелось нежилое здание.