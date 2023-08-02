В Киеве и ряде областей Украины произошли взрывы

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве. Фото: REUTERS

Несколько взрывов зафиксированы в Киеве в ночь на среду 2 августа. Об этом сообщили городские власти украинской столицы, уточнив, что речь идет о срабатывании систем противовоздушной обороны.

«В столице и области работает ПВО», - сообщила пресс-служба городской военной администрации в Telegram-канале.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пострадавших и разрушений в украинской столице не зафиксировано. В то же время глава городской военной администрации Сергей Попко заявил, что несколько осколков упали на детскую площадку, а в одном из районов города загорелось нежилое здание.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины выпустили около 80 снарядов по Белгородской области и несколько взрывных устройств сбросили с беспилотников.

Тем временем Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на вторник, 1 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались при помощи трех полупогружных безэкипажных катеров атаковать российские гражданские транспортные суда, которые направлялись к проливу Босфор.