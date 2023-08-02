Въехавший в ворота посольства РФ в Молдавии водитель состоит на учете у психиатра Фото: REUTERS

Врезавшийся на автомобиле в ворота российского посольства в Кишиневе мужчина состоит на психиатрическом учете. Об этом заявили в пресс-службе диппредставительства России в Молдавии, комментируя происшествие.

«Как нам сообщили в полиции, водитель, врезавшийся в ворота посольства, состоит на психиатрическом учете. Он задержан, возбуждено уголовное дело», - приводит ТАСС заявление пресс-службы.

В посольстве также отметили работу правоохранительных органов, охраняющих диппредставительство, заявив, что зданию не был нанесен ущерб и никто не пострадал.

Напомним, утром в среду, 2 августа, водитель на «Мерседесе» врезался в ворота российского посольства в Кишиневе, после чего попытался скрыться с места происшествия, но местным сотрудникам правопорядка удалось задержать правонарушителя. Как писал сайт KP.RU, мужчину доставили в отделение полиции для проведения следственных мероприятий.