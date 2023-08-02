Автобус с более чем 50 туристами перевернулся около Гранд-Каньона в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Автобус с более чем 50 туристами перевернулся недалеко от Гранд-Каньона в американском штате Аризона. Жертвой происшествия стал один человек, а восемь получили серьезные травмы. Об этом в среду, 2 августа, сообщила местная полиция.

«Службы спасения получили сообщение о том, что автобус перевернулся в районе Гранд-Каньон Уэст… Восемь человек были доставлены по воздуху в ближайшие больницы», - сказано в сообщении правоохранительных органов.

На данный момент обстоятельства аварии, на которую отреагировали в десяти экстренных службах, выясняются.

Напомним, в конце прошлой недели, в воскресенье, 30 июля, с 50-метрового моста в турецкой провинции Карс сорвался пассажирский автобус, который выполнял рейс Бурса - Карс. Как писал сайт KP.RU, жертвами этого ДТП стали пять человек, а пострадали более 20 человек.