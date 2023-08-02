Минфин: модель поведения россиян изменилась после введения накопительной пенсии Фото: Shutterstock

После введения накопительной пенсии с 2002 года, модель поведения россиян в вопросе дополнительного пенсионного дохода значительно изменилась. Об этом рассказало РБК со ссылкой на Министерство финансов Российской Федерации.

— С момента создания накопительной составляющей удалось изменить патерналистическое поведение граждан к пониманию необходимости самостоятельного формирования дополнительного дохода к будущей пенсии, — подчеркнули в ведомстве.

При этом в Минфине отметили, что создание и развитие накопительной составляющей системы обязательного пенсионного страхования выпало на сложный период в экономике, что негативно сказалось на доходе от инвестиций накоплений негосударственными пенсионными фондами.

Однако принятый Центробанком рискоориентированный надзор и некоторые изменения в регулировании действий пенсионных фондов позволят в дальнейшем сделать фонды более надежными и формировать для россиян дополнительный доход.

Ранее стало известно, что в России начнет работать программа долгосрочных сбережений. Таким образом россиян будут стимулировать откладывать деньги себе на пенсию. Для осуществления инициативы с начала 2024 года появится специальный инструмент.