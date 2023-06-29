В России заработает программа долгосрочных сбережений: Что это такое и как получить максимальную выгоду

Власти давно хотели придумать такой механизм, который позволил бы сделать как можно больше россиян долгосрочными инвесторами Фото: Shutterstock

С 1 января 2024 года в России появится новый финансовый инструмент. Он придет на замену давно замороженной накопительной части пенсии. Госдума в четверг приняла закон об этом. В ближайшие дни его одобрит Совет Федерации и подпишет президент. Контуры новой системы уже появились. Теперь следует понять, выгодно ли в этом участвовать.

ДЕСЯТЬ НЮАНСОВ НОВОЙ ПРОГРАММЫ

Власти давно хотели придумать такой механизм, который позволил бы сделать как можно больше россиян долгосрочными инвесторами. Деньги правительству нужны. Но надо было создать такую программу, которая стала бы привлекательнее принудительных советских займов и нынешних банковских вкладов. После многолетних споров приняли нынешний законопроект. Вот основные параметры новой программы долгосрочных сбережений (сокращенно - ПДС).

1. Софинансирование

Подобный механизм применялся в нулевых и десятых годах, когда государство стимулировало граждан откладывать себе на пенсию в рамках накопительной части. Тогда программу назвали «тысяча на тысячу». То есть на каждый вложенный рубль государство добавляло один свой. Минимум — 2 тысячи. Максимум — 12 тысяч в год. Ничего нового власти решили не придумывать. Просто увеличили максимальную сумму — до 36 тысяч рублей в год. Видимо, из-за накопленной инфляции. Но чуть модифицировало ее. Бедным дадут больше, чем богатым (подробнее — см. «Кстати»).

2. Налоговый вычет

Это еще один стимул. Можно получить еще и налоговый вычет с внесенных денег. Этот механизм скопировали с индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Там тоже можно вносить каждый год до 400 тысяч рублей и получать обратно 13% от этой суммы (не более 52 тысяч рублей в год). Точно такие же параметры оставили и для ПДС.

3. Страхование накоплений

Если фонд, который управляет вашими активами, обанкротится, государство вернет всю сумму накоплений. Но не больше 2,8 млн рублей. Для сравнения, в системе страхования банковских вкладов лимит вдвое ниже - 1,4 млн рублей.

4. Не надо ждать пенсии

Это не чистая замена пенсионным накоплениям. Они именно что долгосрочные. Срок — 15 лет или меньше, если клиент достигнет старого пенсионного возраста раньше. Напомню, это 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. То есть, можно начать копить в 20 лет и начать получать выплаты, в том числе пожизненные, уже в 35 лет.

5. Срок — на выбор

Период самих накоплений определен жестко. Но есть свобода выбора, как получать в будущем накопленные деньги. Либо в течение 10 лет, либо пожизненно. В каждом случае НПФ сделает расчет. И клиент может определиться, как ему удобнее и выгоднее получать. Правда, тут есть один нюанс, связанный с наследованием.

6. Порядок наследования

Здесь власти исправили ту ошибку, которая была в накопительной части пенсии. И которая отваживала многих от «инвестиций» в свое будущее. Теперь, если выбрать 10-летний срок выдачи накоплений, даже если клиент не доживет до конца этого срока, его наследники получат остаток денег, лежащих на счете. При таких условиях есть 100-процентная вероятность, что большинство клиентов будут выбирать именно срочную выплату.

7. Экстренные случаи

Это дополнительное удобство, которое придумали власти. В экстренных случаях часть денег или даже всю сумму можно будет забрать со счета. В первоначальном варианта законопроекта этих трудных жизненных ситуаций было гораздо больше. Туда входила и потеря работы, и покупка первого жилья, и даже оплата высшего образования для ребенка. Но к третьему чтению остались, по сути, только две опции. Первая — тяжелая болезнь (список есть в законе). Вторая — смерть кормильца (но лишь в том случае, если он вносил наибольший вклад в семейный доход).

8. Старые накопления — на новый счет

Кстати, на новый счет можно будет перевести те деньги, которые уже лежат в НПФ в рамках замороженной накопительной части пенсии. Они есть у порядка 25 млн человек, еще не вышедших на пенсию. Правда, софинансировать эти вложения государство не будет, и налоговый вычет получить с них не удастся.

9. Забрать можно в любой момент

Кстати, еще один элемент дополнительной свободы — деньги со счета можно будет забрать в любой момент. Даже если не возникло закрепленного в законе экстренного случая. Правда, в этом случае государство не даст снять деньги, которые добавило в виде софинансирования и налоговых вычетов. А также не получится забрать пенсионные накопления, сформированные до 2014 года, и инвестиционный доход, полученный по ним.

10. Только НПФ

Еще одно разочарование. Изначально законопроект предполагал, что услуги по предоставлению таких накопительных счетов будут предоставлять все участники финансового рынка — банки, страховые компании, брокеры и негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Но, видимо, власти решили, что тем самым просто погубят отрасль НПФ. Потому что все перейдут в банки. Поэтому выбор ограничили. Вложить деньги можно будет в один из 38 НПФ, которые занимаются негосударственным пенсионным обеспечением. Для нас, потребителей, это минус. У НПФ как не было стимулов для сокращения своих издержек и увеличения доходов будущих пенсионеров, так и нет.

КСТАТИ

Выше доход — ниже прибавка

Кстати, закон получился социально направленным. Власти учли тот момент, что у богатых больше возможностей для инвестиций в будущее. И это ставит их в неравные условия с теми, у кого денег меньше. Поэтому в программе софинансирования сделали дифференциацию. Вот как она будет работать:

- Доход до 80 тысяч рублей в месяц: на один рубль своих вложений дадут рубль от государства (чтобы получить максимум их бюджета, нужно вкладывать 3 тыс. в месяц)

- Доход от 80 до 150 тысяч: на один рубль своих вложений дадут 50 копеек от государства (чтобы получить максимум их бюджета, нужно вкладывать 6 тыс. в месяц)

- Доход свыше 150 тысяч в месяц: на один рубль дадут 25 копеек от государства (чтобы получить максимум их бюджета, нужно вкладывать 12 тыс. в месяц)

P.S. Важный для понимания момент - казна будет поддерживать будущих пенсионеров только первые 3 года. То есть максимум, который мы можем получить от государства, - это 108 тысяч рублей. Плюс налоговый вычет. На него срок не распространяется.

РЕЗЮМЕ

В целом такое комбо может иметь перспективу. И прибыль сравнительно неплохая. И дополнительные гарантии есть. И некоторая ликвидность средств имеется — они не заморожены до самой пенсии.

Ничего плохого в долгосрочных инвестициях нет. Особенно если они сулят доход выше инфляции. Финансовый рынок у нас довольно прозрачный. Есть контроль и надзор со стороны Центробанка. Система страховых выплат после банкротств финансовых организаций работает без сбоев. Бояться государственной авантюры в духе ваучерной приватизации, думаю, не стоит. Но и замораживать слишком много денег в долгосрочных инвестициях с ограниченными возможностями по их использованию тоже нет смысла. Думаю, 10 — 20% от свободных средств — это, наверное, максимум, которым можно рискнуть ради дополнительной прибавки к пенсии.

Простой пример: допустим, вы зарабатываете 80 тысяч рублей в месяц, тратите из них 60 тысяч, а 20 откладываете. Вот из этих 20 тысяч можно отправлять на будущую пенсию 15%, то есть 3 тысячи. В этом случае вы получите максимальную выгоду от софинансирования. По сути, доходность от вложенных средств будет стопроцентной. А оставшиеся 17 тысяч рублей (85% свободных средств) лучше вкладывать в более ликвидные финансовые инструменты.

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