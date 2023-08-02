Ведущий банк Италии Intesa Sanpaolo закроет отделение в Москве Фото: REUTERS

Крупнейший итальянский банк Intesa Sanpaolo намерен закрыть своё отделение в Москве, но это не является частью планов по закрытию в стране. Банк не собирается прекращать работу в России, однако будет сокращать число проводимых операций. Об этом сообщило агентство Reuters, со ссылкой на представителя финансовой организации.

У Intesa Sanpaolo в Москве три отделения, какое из них собираются закрыть - не уточняется, но это случится в течение следующих нескольких месяцев. Всего же у итальянского банка в России шесть отделений, и 21 дополнительный офис. По данным самой организации, за половину 2022 года кредитование в России сократилось вдвое.

Напомним, что ещё в 2022 году Центробанк России ввёл ряд ограничений для клиентов итальянских банков Intesa и UniCredit. В конце прошлого года некоторые западные СМИ писали, что Intesa собирается продать российские активы «Газпромбанку».

Ранее KP.RU сообщил, что один из крупнейших банков Швейцарии намерен закрыть счета клиентов из России.