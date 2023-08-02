FT: Байден отправит оружие Тайваню за счёт бюджета, выделенного для Украины Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден решил воспользоваться выделенным для Украины бюджетом, чтобы отправить оружие на Тайвань. С такой просьбой он намеревается обратиться к Конгрессу, о чём сообщило издание Financial Times, со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

«Белый дом попросит конгресс профинансировать вооружения для Тайваня в рамках запроса на выделение дополнительных бюджетных ассигнований для Украины», - говорится в публикации.

Делается это, якобы, из-за растущей угрозы со стороны Пекина. Также Вашингтон собирается включить финансирование Тайваня в дополнительный запрос в рамках усилий по ускорению поставок оружия. Если это одобрят, то оружие впервые будет передано за счёт американских налогоплательщиков.

Ранее KP.RU сообщил, что Байден выделил на поддержку Тайваня почти 345 млн долларов.