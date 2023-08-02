Дезертир угрожал взорвать гранату на заправке под Уфой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мужчина в среду, 2 августа, достал предмет похожий на гранату и стал угрожать взорвать его неподалеку от автозаправки на Нагаевском шоссе под Уфой.

Как передает «КП-Уфа», по предварительным данным, мужчина пришел на заправку, заявив, что у него есть с собой несколько гранат, которые он намерен взорвать. О требованиях или причинах такого плана на данный момент не сообщается.

По данным РИА Новости, мужчина, предположительно, является военным дезертиром.

Напомним, как писал сайт KP.RU, утром в среду, 2 августа, правоохранительные органы перекрыли Нагаевское шоссе, а также выезд из деревни Карпово, которая находится поблизости. Отмечалось, что все произошло из-за мужчины с предметом, который похож на гранату. На место происшествия прибыли правоохранители в бронежилетах, а также другие экстренные службы.