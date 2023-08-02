Экс-разведчик США Риттер: Россия ежедневно становится сильнее ослабевающей Украины Фото: Михаил ФРОЛОВ

Решения, которые принимает президент Владимир Путин, укрепляют Россию. Такое заявление сделал бывший разведчик Соединенных Штатов Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.

— Правда в том, что Украина вовлечена в борьбу с Россией на истощение, в которой она ослабевает каждый день, а та становится сильнее, — подчеркнул Риттер.

Также он отметил, что Вооруженные силы Украины уже почти два месяца пытаются проводить наступление, а руководство обещало «сокрушительный удар». При этом украинские войска до сих пор не дошли даже до первой линии российской обороны и не имеют никаких успехов.

Несмотря на это, ВСУ уже потеряли тысячи бойцов и примерно треть переданной им техники НАТО. Риттер добавил, что если армия теряет 30 тысяч солдат, то у них нет такого же количества людей для их замены, что и ведет к ослаблению.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли упреждающие удары по противнику и пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр. Несмотря на концентрацию сил противника на правом берегу, все попытки операций украинских войск провалились.