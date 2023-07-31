Рогов: российские войска упреждающими ударами помешали ВСУ форсировать Днепр

Российские войска пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр. На фото: разрушенный Антоновский мост. Фото: Александр КОЦ

Российские войска пресекли намерения ВСУ форсировать Днепр. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

Рогов рассказал, что украинские военные концентрируют свои силы на правом берегу реки в районе населенных пунктов Никополь и Марганец Днепропетровской области.

«Минувшей ночью нашими военными нанесены упреждающие удары по военным объектам ВСУ в Никополе и Марганце. Наши точные удары развеяли на какое-то время планы противника форсировать Днепр», - проинформировал Рогов.

Ранее военнослужащие подразделения «Запад-Ахмат» нанесли упреждающий удар по позициям Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Сотницкий Казачок Харьковской области, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Также сообщалось, что ВС РФ отразили 11 атак ВСУ в ходе попыток наступления на Донецком направлении и уничтожили более 220 солдат ВСУ.